Евросоюз ввел санкции в отношении вологодского АО «ВАД» за строительство трассы «Таврида» в Крыму

Евросоюз ввел санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. В списке и вологодское АО «ВАД» - фирма строит трассу «Таврида». Соответствующее решение опубликовано 30 июля в официальном журнале ЕС.

Среди попавших под ограничения компаний также АО "Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург", ПАО "Мостотрест", ООО "Стройгазмонтаж", ООО "Стройгазмонтаж — Мост", АО "Судостроительный завод "Залив".

Введенные санкции предусматривают заморозку активов указанных организаций на территории Евросоюза, а также запрет европейским компаниям предоставлять им какие-либо средства.

ВАД — одна из крупнейших дорожно-строительных компаний России. Первоначально фирма была зарегистрирована в Санкт-Петербурге, но в январе 2017 года она встала на налоговый учет в Вологде.

Напомним, с фирмой "ВАД" власти Вологдской области ранее заключали несколько крупных контрактов на ремонт и строительство дорог, при этом АО "ВАД" было единственным участником этих аукционов. Кроме того, АО «ВАД» выиграло госконтракт на строительство первого этапа нового моста через Шексну в Череповце и на строительство обхода Вологды.