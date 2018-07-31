В Вологде загорелся аварийный деревянный дом на Набережной VI армии

31.07.2018 [Происшествия]

Двухэтажный деревянный дом на Набережной VI армии, 149 загорелся сегодня утром в Вологде. Очевидцы сообщают в соцсетях, что на место приехали несколько пожарных машин, в данный момент возгорание ликвидировано.

Получить официальный комментарий ГУ МЧС по Вологодской области по данному пожару корреспонденту Newsvo не удалось.

Согласно информации сайта «Реформа ЖКХ», дом на Набережной VI армии, 149 был официально признан аварийным в 2007 году. Его жильцов расселили, городская администрация должна была снести постройку в срок до 31 января 2017 года.

Тэги: пожары в расселенных домах
Фото Наты Сучковой
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