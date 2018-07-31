Породистый козел, убежавший с фермы в Череповецком районе, сам вернулся домой

В Череповецком районе нашелся убежавший с фермы породистый козел, об этом рассказала хозяйка фермы, в которой содержалось животное, официальному сайту Череповца.

- Мы успели купить другого козла. Выпустили его на пастбище, а когда пришли забирать, оказалось, что рядом с ним пасется и пропавший Кай. Он жив, здоров и счастлив. Где был, он нам не рассказал, рассказала Виктория Рудакова.

Напомним, инцидент произошел утром 23 июля в деревне Блиново: животное выломало дверь сарая и вырвалось на волю. Поиском беглеца занимались жители несколько деревень, но безуспешно: Кай вернулся сам.

Новый племенной козел обошелся фермерам в 70 тысяч рублей.