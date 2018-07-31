Череповчанин оборудовал криптоферму в однокомнатной квартире

31.07.2018 [Общество]

Житель Череповца оборудовал криптоферму в однокомнатной квартире и накопил долги за электричество.

Специалисты «Вологдаэнерго», проводя рейды по отключению должников от электричества, обратили внимание на однокомнатную квартиру площадью 47 квадратных метров в Зашекснинском районе Череповца. Ее владелец за пару месяцев накопил долг по электричеству в 48 тысяч рублей. Расход электроэнергии для "однушки" был слишком большой - от 16 до 23 тысяч рублей в месяц, то есть 6 500 кВт∙ч за месяц.

«Как выяснилось позже, в квартире постоянно никто не жил, и вся она была заставлена компьютерами для майнинга криптовалюты. Собственник не стал дожидаться, когда оборудование обесточат, и погасил долг, который составил 48 тысяч рублей», - сообщают в Вологодском отделении ПАО «МРСК Северо-запада».

Тэги: электричество, криптовалюта
Фото пресс-службы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго».
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