Череповчанин оборудовал криптоферму в однокомнатной квартире

Житель Череповца оборудовал криптоферму в однокомнатной квартире и накопил долги за электричество.



Специалисты «Вологдаэнерго», проводя рейды по отключению должников от электричества, обратили внимание на однокомнатную квартиру площадью 47 квадратных метров в Зашекснинском районе Череповца. Ее владелец за пару месяцев накопил долг по электричеству в 48 тысяч рублей. Расход электроэнергии для "однушки" был слишком большой - от 16 до 23 тысяч рублей в месяц, то есть 6 500 кВт∙ч за месяц.

«Как выяснилось позже, в квартире постоянно никто не жил, и вся она была заставлена компьютерами для майнинга криптовалюты. Собственник не стал дожидаться, когда оборудование обесточат, и погасил долг, который составил 48 тысяч рублей», - сообщают в Вологодском отделении ПАО «МРСК Северо-запада».