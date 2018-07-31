В Сокольском районе "Пежо" сбил пешехода на "зебре": пострадавший умер в больнице
31.07.2018 [Общество]
В Сокольском районе "Пежо" сбил пешехода: мужчина скончался в больнице.
Как сообщает управление ГИБДД по Вологодской области, инцидент произошел около семи утра на 2 км Южного подъезда к Соколу. По предварительным данным, 57-летняя вологжанка, управляя автомобилем марки "Пежо", при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, совершила наезд на 75-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.