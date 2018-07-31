В Вожегодском районе пьяный мотоциклист сбил 9-летнюю велосипедистку

31.07.2018 [Происшествия]

В Вожегодском районе пьяный мотоциклист выехал на встречную полосу и сбил 9-летнюю девочку на велосипеде, сообщает региональное управление ГИБДД.

ДТП произошло на 2 км автодороги Гридино - Коневка накануне около половины девятого вечера. По предварительным данным, 21-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, не имея прав управления мотоциклом, без мотошлема, за рулем "ИЖ Планета" нарушил правила расположения  на проезжей части при повороте направо и выехал на полосу встречного движения. Там мотоциклист совершил наезд на 9-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде.

В результате ДТП велосипедистка с травмами доставлена в больницу.

Тэги: ДТП, велосипедисты
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