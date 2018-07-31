Двое жителей Харовска помогли полиции задержать пьяного водителя, угнавшего чужой УАЗ

В Харовске двое местных жителей помогли задержать пьяного мужчину, который угнал чужой УАЗ.

Машину угнали с улицы Каменной районного центра. В дежурную часть позвонили очевидцы, рассказали, что «буханка» движется в сторону Сокола, сами сели в машину и, не дожидаясь приезда полицейских, бросились в погоню.

- Оперативный дежурный полиции передал ориентировку наряду ДПС. Через несколько минут полицейские обнаружили транспортное средство на 62 километре автодороги Сокол-Харовск-Вожега. Автомашина стояла поперек полосы движения, а подозреваемого задержали очевидцы угона, - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Угонщик рассказал, что попытался развернуться, когда увидел, что его преследуют, но УАЗ занесло, он оказался на обочине и заглох. Подоспевшие вовремя очевидцы угона подбежали к машине, открыли дверь, вытащили водителя на улицу и удерживали до приезда полицейских.

Выяснилось, что 32-летний мужчина, находившийся за рулем УАЗа, пьян. Содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе нарушителя составило 1,008 мг/л при допустимых 0,16 мг/л. Свой поступок харовчанин объяснил так: хотел проучить владельца «буханки», оставившего ключи в замке зажигания.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, точную картину произошедшего установят полицейские. Известно, что ранее задержанный судим не был.