В Вологде двое безработных разбирали пути на железнодорожной станции Рыбкино

В Вологде задержали двух безработных, которые снимали с железнодорожных путей в Рыбкино электротяговые соединители и сдавали их в металлолом.

30-летний и 38-летний мужчины похитили с седьмого железнодорожного пути четыре электротяговых сталемедных соединителя. Со станции они вывезли их на личном автомобиле и сдали в пункт приема цветных металлов. Деньгами безработные распорядились по своему усмотрению.

- Вырученных от продажи соединителей денежных средств одному из злоумышленников показалось мало, и на следующий же день он вернулся на место преступления, откуда похитил еще семь аналогичных соединителей, - сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте.

Ущерб, причиненный предприятию транспортной инфраструктуры, оценили в 10 тысяч рублей. Проводится проверка причастности задержанных лиц к совершению аналогичных преступлений.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 158 УК РФ «Кража», которые соединены в одно производство.