Металлическая чаша, которую вырыли в Вологде на улице Чернышевского, оказалась котлом для гашения извести

31.07.2018 [Общество]

Большая металлическая чаша, которую накануне вырыли на улице Чернышевского, оказалась котлом для гашения извести. Об этом пишет новостной сайт городской администрации.

Чашу изготовили из металлических пластин методом клепки, в ней гасили известь для изготовления побелки. Датировать находку удалось благодаря обрывкам газет 1950-ых годов, найденных внутри  вместе с известью. В те годы известняк широко использовался для побелки потолков и стен зданий. Скорее всего, после завершения работ таким способом ремонтники решили утилизировать ненужное оборудование - закопать. Сейчас решается, что делать с находкой дальше, исторической ценности она не представляет.

Как накануне сообщал Newsvo, чаша была вырыта во время работ по благоустройству сквера возле ЦДО на улице Чернышевского. Котел нашли у самой стены здания, и сотрудники центра допобразования изначально предположили, что он мог быть какой-то частью старой системы отопления.

Тэги: находки, благоустройство
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

На митинге в Вологде начали сбор подписей за прекращение полномочий четырех депутатов-единороссов
«Давайте мы будем сейчас работать до 65 или 63 и сразу в гроб!». В Вологде прошел еще один митинг против пенсионной реформы
В Вологде возле центра допобразования на улице Чернышевского вырыли большую металлическую чашу
Полиция проводит проверку в Вологодской областной филармонии
Митинги против повышения пенсионного возраста пройдут в девяти районах Вологодской области
В Вологде КамАЗ насмерть сбил мужчину
В Вологодской области остаются незакрытыми две госгарантии, выданные частным фирмам
В Вологде родители погибшего ребенка, перебегавшего дорогу на "красный", отсудили у водителя 400 тысяч рублей
В Шексне владелец особняка незаконно захватил часть берега
Вологдастат: средняя зарплата в Вологодской области превысила 35 тысяч рублей
30.07.2018 [Экономика]

Предприятие "Устьелес" в Соколе возобновило работу

638
0
25.07.2018 [БлогоVO]

Госдума снизила налог для богатых

41615
30
30.07.2018 [Общество]

Дольщица обанкротившейся «Стройиндустрии» получила 3,9 млн рублей страховой выплаты от компании «Респект»

1586
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Металлическая чаша, которую вырыли в Вологде на улице Чернышевского, оказалась котлом для гашения извести
В Череповце в одном из роддомов умер новорожденный
Тарифы на захоронение и утилизацию коммунальных отходов в Вологодской области понизили почти в 7 раз
В Вологде директора клининговой компании оштрафовали на 100 тысяч рублей за долги по зарплате
Благотворительный фонд блогера Ильи Варламова объявил сбор средств на обновление дверей исторического дома в Вологде
Предприятие "Устьелес" в Соколе возобновило работу
В Череповце в реке обнаружили тело 41-летнего мужчины
 
28.07.2018 [Общество]

«Давайте мы будем сейчас работать до 65 или 63 и сразу в гроб!». В Вологде прошел еще один митинг против пенсионной реформы

16113
0
30.07.2018 [БлогоVO]

Об открытиях дома Извозчикова

528
0
26.07.2018 [Обзор Прессы]

Власть – не сласть…Как работники музея «Семёнково» на Вологодчине создали уникальный Театр на повети

932
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика