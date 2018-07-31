Металлическая чаша, которую вырыли в Вологде на улице Чернышевского, оказалась котлом для гашения извести

Большая металлическая чаша, которую накануне вырыли на улице Чернышевского, оказалась котлом для гашения извести. Об этом пишет новостной сайт городской администрации.

Чашу изготовили из металлических пластин методом клепки, в ней гасили известь для изготовления побелки. Датировать находку удалось благодаря обрывкам газет 1950-ых годов, найденных внутри вместе с известью. В те годы известняк широко использовался для побелки потолков и стен зданий. Скорее всего, после завершения работ таким способом ремонтники решили утилизировать ненужное оборудование - закопать. Сейчас решается, что делать с находкой дальше, исторической ценности она не представляет.

Как накануне сообщал Newsvo, чаша была вырыта во время работ по благоустройству сквера возле ЦДО на улице Чернышевского. Котел нашли у самой стены здания, и сотрудники центра допобразования изначально предположили, что он мог быть какой-то частью старой системы отопления.