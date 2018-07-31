В Череповце в одном из роддомов умер новорожденный

31.07.2018 [Происшествия]

В Череповце следователи проверят обстоятельства смерти новорожденного в городском роддоме. По информации СМИ, младенец скончался накануне.

Известно, что ребенок родился в понедельник, 22 июля 2018 года. Неделю врачи боролись за жизнь новорожденного, но спасти его не удалось. По словам отца погибшего младенца, схватки у его жены начались раньше срока, на 28 неделе. Изначально они планировали, что супруга будет рожать в медсанчасти «Северсталь», поскольку мужчина является сотрудником компании. Поэтому  роженица первоначально обратилась туда, но ей отказали, поскольку не было с собой справки о том, что череповчанин работает на «Северстали». В итоге женщину отправили в городской роддом.

- Следствие проверит всю информацию об обстоятельствах и причинах происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Тэги: роддом, смерть новорожденного
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