Тарифы на захоронение и утилизацию коммунальных отходов в Вологодской области понизили почти в 7 раз

31.07.2018 [Общество]

В 6,9 раз снизились тарифы на тарифы на захоронение и утилизацию твердых коммунальных отходов в Вологодской области. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, это связано с решениями, принятыми на федеральном уровне.

29 июня 2018 года было принято решение о ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО IV класса опасности (малоопасные) и о внесении изменений в некоторые акты правительства РФ.

«Фактически плата снижена с 663 рублей за тонну до 95 рублей за тонну в 2018 году. Такое решение Правительства РФ обусловлено значительной долей составляющей этой платы в тарифах организаций, связанных с обращением с твердыми коммунальными отходами. Соответственно в связи с этим решением региональным регулятором – Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области  27 июля этого года приняты тарифы на 2018 год с учетом снижения этой ставки. То есть тарифы на захоронение и утилизацию ТКО на территории Вологодской области в связи с этими решениями сократятся от десяти процентов до фактического понижения в два раза, - рассказал заместитель губернатора области Антон Стрижов.

Он также подчеркнул, что те тарифные решения, которые будет принимать регулятор при установлении единого тарифа для регионального оператора по обращению с отходами на 2019 год, уже будут учитывать эти адекватные ставки. Это позволит не допустить значительного роста платежей для населения.

Напомним, ранее Newsvo писал о том, перевозчики мусора в Вологде выступают против высоких тарифов на утилизацию мусора на полигоне в Пасынково. Предпринимателям даже удалось через суд отменить тариф 2013 года: он был признан завышенным.

Тэги: ТБО, мусор, утилизация
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

На митинге в Вологде начали сбор подписей за прекращение полномочий четырех депутатов-единороссов
«Давайте мы будем сейчас работать до 65 или 63 и сразу в гроб!». В Вологде прошел еще один митинг против пенсионной реформы
В Вологде возле центра допобразования на улице Чернышевского вырыли большую металлическую чашу
Полиция проводит проверку в Вологодской областной филармонии
Митинги против повышения пенсионного возраста пройдут в девяти районах Вологодской области
В Вологде КамАЗ насмерть сбил мужчину
В Вологодской области остаются незакрытыми две госгарантии, выданные частным фирмам
В Вологде родители погибшего ребенка, перебегавшего дорогу на "красный", отсудили у водителя 400 тысяч рублей
В Шексне владелец особняка незаконно захватил часть берега
Вологдастат: средняя зарплата в Вологодской области превысила 35 тысяч рублей
30.07.2018 [Экономика]

Предприятие "Устьелес" в Соколе возобновило работу

638
0
25.07.2018 [БлогоVO]

Госдума снизила налог для богатых

41616
30
30.07.2018 [Общество]

Дольщица обанкротившейся «Стройиндустрии» получила 3,9 млн рублей страховой выплаты от компании «Респект»

1586
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Металлическая чаша, которую вырыли в Вологде на улице Чернышевского, оказалась котлом для гашения извести
В Череповце в одном из роддомов умер новорожденный
Тарифы на захоронение и утилизацию коммунальных отходов в Вологодской области понизили почти в 7 раз
В Вологде директора клининговой компании оштрафовали на 100 тысяч рублей за долги по зарплате
Благотворительный фонд блогера Ильи Варламова объявил сбор средств на обновление дверей исторического дома в Вологде
Предприятие "Устьелес" в Соколе возобновило работу
В Череповце в реке обнаружили тело 41-летнего мужчины
 
28.07.2018 [Общество]

«Давайте мы будем сейчас работать до 65 или 63 и сразу в гроб!». В Вологде прошел еще один митинг против пенсионной реформы

16113
0
30.07.2018 [БлогоVO]

Об открытиях дома Извозчикова

528
0
26.07.2018 [Обзор Прессы]

Власть – не сласть…Как работники музея «Семёнково» на Вологодчине создали уникальный Театр на повети

932
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика