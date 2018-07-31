Тарифы на захоронение и утилизацию коммунальных отходов в Вологодской области понизили почти в 7 раз

В 6,9 раз снизились тарифы на тарифы на захоронение и утилизацию твердых коммунальных отходов в Вологодской области. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, это связано с решениями, принятыми на федеральном уровне.

29 июня 2018 года было принято решение о ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО IV класса опасности (малоопасные) и о внесении изменений в некоторые акты правительства РФ.

«Фактически плата снижена с 663 рублей за тонну до 95 рублей за тонну в 2018 году. Такое решение Правительства РФ обусловлено значительной долей составляющей этой платы в тарифах организаций, связанных с обращением с твердыми коммунальными отходами. Соответственно в связи с этим решением региональным регулятором – Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области 27 июля этого года приняты тарифы на 2018 год с учетом снижения этой ставки. То есть тарифы на захоронение и утилизацию ТКО на территории Вологодской области в связи с этими решениями сократятся от десяти процентов до фактического понижения в два раза, - рассказал заместитель губернатора области Антон Стрижов.

Он также подчеркнул, что те тарифные решения, которые будет принимать регулятор при установлении единого тарифа для регионального оператора по обращению с отходами на 2019 год, уже будут учитывать эти адекватные ставки. Это позволит не допустить значительного роста платежей для населения.

Напомним, ранее Newsvo писал о том, перевозчики мусора в Вологде выступают против высоких тарифов на утилизацию мусора на полигоне в Пасынково. Предпринимателям даже удалось через суд отменить тариф 2013 года: он был признан завышенным.