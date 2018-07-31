В Вологде директора клининговой компании оштрафовали на 100 тысяч рублей за долги по зарплате

В Вологде суд оштрафовал директора клининговой компании на 100 тысяч рублей за невыплату заработной платы.

Следствием и судом установлено, что четыре работника организации в разные периоды 2016-2018 г.г. недополучили зарплату на общую сумму 52,5 тысяч рублей. Деньги не выплачивались каждому из них свыше двух месяцев. Кроме того, работникам не был выплачен расчет в день увольнения.

- Вместе с тем, как выяснили следователи, реальная возможность выплатить зарплату у подозреваемой имелась, ведь на расчетный счет организации в интересующие следствие периоды поступило более 6 млн. рублей, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Добиться погашения задолженности по зарплате удалось только после обращения в следственный комитет. Дело в том, что трудовые договоры в клининговой компании с потерпевшими не заключались, и поэтому факт трудовых взаимоотношений им пришлось доказывать в суде. Но и исполнить решение суда о взыскании в их пользу денег оказалось невозможно. Организация фактически прекратила свою хозяйственную деятельность.

- В результате принятых следователями СКР мер подозреваемая изъявила готовность погасить задолженность и выплатила потерпевшим причитающиеся суммы, - сообщает региональное управление следственного комитета.

За невыплату зарплаты женщине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей.