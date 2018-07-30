Благотворительный фонд блогера Ильи Варламова объявил сбор средств на обновление дверей исторического дома в Вологде

30.07.2018 [Общество]

Московский благотворительный фонд сохранения исторического наследия в России "Внимание" объявил сбор на обновление дверей памятника архитектуры начала ХХ века на Благовещенской, 22 - дома Красильникова. Из необхдимых 138 571 рублей уже собрано 77 400 рублей.

Градозащитники говорят, что в свое время двери дома в свое время украсили для привлечения внимания арендаторов.

- На доме Красильникова это особенно заметно: владелец постарался поставить двери, притягивающие взгляд - мол, заходи, человече, здесь тебе рады, здесь тебе приют и хлеб. Остановится прохожий посмотреть на двери, а там, глядишь, и квартиру снимет. А еще некоторые считают, что виноградные гроздья – это не только дань популярному в то время стилю модерн, но и отсылка к любимым на севере деревянным резным иконостасам. Оттого и колонны витые.Сейчас именно этим дверям и этим гроздьям нужна помощь. Профессиональная реставрационная. И это стоит денег. Помочь взялся фонд «Внимание», созданный Ильей Варламовым - блогером и архитектором, - сообщают организаторы фестиваля "Том Сойер Фест" в Вологде.

В минувшее воскресенье на Благовещенской, 22 начались работы по отшкуриванию старой краски. В ближайшее время волонтеры на средства спонсоров "Том Сойер Феста" заново покрасят памятник архитектуры.

Тэги: реставрация
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