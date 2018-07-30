Предприятие "Устьелес" в Соколе возобновило работу

Сокольское предприятие "Устьелес" возобновило работу. Сегодня на заводе побывали представители департамента лесного комплекса Вологодской области и лично убедились в том, что на завод завезли сырье и снова выпускают фанеру.

Напомним, что осенью прошлого года на заводе незаконно поменяли директора, что привело к задержке реализации инвестпроекта, а затем и к полной остановке предприятия.

24 июля налоговая инспекция внесла изменения в ЕГРЮЛ в строку о генеральном директоре предприятия «Устьелес». Им с этого дня официально вновь числится депутат заксобрания Владимир Сверчков.

Напомним, осенью 2017 года его незаконно отстранили от руководства заводом. Доли в уставном капитале ООО «Устьелес» Владимир Сверчков делил с Любовью Ганиной, которая в единоличном порядке сняла его с должности директора, поставив на это место бывшего сотрудника уголовного розыска сокольской полиции Дениса Лиукконена. Пока Владимир Сверчков доказывал то, что его лишили директорского кресла, нарушив закон, прошло больше полугода.

В этом году суд признал смену руководства в "Устьелеса" незаконной. Было возбуждено уголовное дело по статье 159. ч. 4. «Мошенничество».