В Череповце в реке обнаружили тело 41-летнего мужчины

30.07.2018 [Происшествия]

В Череповце 41-летний мужчина пошел умыться на реку и не вернулся. Трагедия произошла в минувшую пятницу около шести часов вечера на реке Шексна в районе яхт-клуба.

- На берегу реки сидела компания мужчин, один из низ пошел на реку умыться. Со слов приятелей, купаться он не собирался. Через некоторое время они заметили его лежащим в воде лицом вниз без признаков жизни и позвонили в ЕДС. До приезда "Скорой помощи" спасатели пытались реанимировать мужчину, однако врачи "Скорой помощи констатировали смерть,- рассказал директор МБУ "Спасательная служба" Дмитрий Санакоев.

Причину смерти предстоит установить специалистам.

Еще один случай на воде со смертельным исходом произошел 28 июля в реке Уломе в деревне Кротово Череповецкого района. Там утонул 40-летний мужчина.

В ЕДДС поступил вызов от очевидцев, которые рассказали, что мужчина пошел купаться и не вернулся. Спасатели выехали на место. Мужчину без признаков жизни подняли со дна реки.

- Компания отдыхала на берегу реки. Один из мужчин пошел купаться. Тело утонувшего передали полиции. Предположительно, погибший пошел купаться в состоянии алкогольного опьянения, рассказал директор МБУ "Спасательная служба" Дмитрий Санакоев.

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