В Грязовецком районе во время пожара получили ожоги двое трехлетних детей

В Грязовецком районе во время пожара получили травмы двое трехлетних детей. Загорелась одна из комнат двухкомнатной квартиры на первом этаже кирпичного дома №9 на улице Полевой в деревне Степурино.

- Вызов поступил в 9:15. В 9:38 пожар был локализован. В 9:48 - ликвидация последствий пожара. В результате пожара пострадало трое человек: 28-летний мужчина и двое трехлетних детей. Мужчина с ожогами 2 степени доставлен в Грязовецкую районную больницу, один из детей с ожогами 2 и 3 степени госпитализирован в Вологодскую областную детскую больницу, другой ребенок с ожогами 2 степени оставлен на амбулаторное лечение,- рассказали в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.

В результате пожара повреждена внутренняя отделка комнаты на площади 12 кв. метров. Ущерб оценили в 200 тысяч рублей.

По предварительной версии, причиной пожара стала детская шалость.