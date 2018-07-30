В Вологде сняли с поезда трех подростков из Череповца, которые поехали в Москву без разрешения родителей

В Вологде полицейские сняли с поезда трех подростков из Череповца, которые поехали в Москву без разрешения родителей.

Сообщение о том, что двое юношей в возрасте 16 и 17 лет, а также 16-летняя девушка отправились в столицу на пассажирском поезде сообщением «Череповец – Москва», поступило к транспортным полицейским от их родителей вечером 26 июля. О своем путешествии взрослых подростки не предупредили. В ночь на 27 июля дети были сняты с поезда на вокзале в Вологде.

Школьники рассказали, что накопили деньги на билеты, подрабатывая во время летних каникул, а в поездку отправились, чтобы увидеть Москву.

Как сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте, полицейские объяснили подросткам, что взрослых необходимо слушаться, а потом передали родителям.