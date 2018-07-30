Вологжанин Данил Росляков стал победителем спартакиады молодежи России по легкой атлетике

Спортсмен из Вологодской области Данил Росляков завоевал золото Всероссийской Спартакиады молодежи России. Финальные соревнования по легкой атлетике прошли в Челябинске с 26 по 29 июля.

Вологжанин Данил Росляков одержал победу в беге на 200 метров среди мужчин. Он показал результат 20.79 сек., и опередил ближайшего преследователя, Андрей Лукина на 21 сотую секунды. Тройку лидеров замкнул Андрей Кухаренко.



Кроме того, сборная Вологодской области стала бронзовым призером в эстафете 4x100 метров среди мужчин. За вологжан бежали Павел Кононенко, Данил Росляков, Дмитрий Табаков и Илья Беляев. Вологжане показали 42.03 сек., пропустив вперед только сборные Свердловской и Волгоградской областей.