Вологжанин Данил Росляков стал победителем спартакиады молодежи России по легкой атлетике

30.07.2018 [Спорт]

Спортсмен из Вологодской области Данил Росляков завоевал золото Всероссийской Спартакиады молодежи России. Финальные соревнования по легкой атлетике прошли в Челябинске с 26 по 29 июля.

Вологжанин Данил Росляков одержал победу в беге на 200 метров среди мужчин. Он показал результат 20.79 сек., и опередил ближайшего преследователя, Андрей Лукина на 21 сотую секунды. Тройку лидеров замкнул Андрей Кухаренко.

Кроме того, сборная Вологодской области стала бронзовым призером в эстафете 4x100 метров среди мужчин. За вологжан бежали Павел Кононенко, Данил Росляков, Дмитрий Табаков и Илья Беляев. Вологжане показали 42.03 сек., пропустив вперед только сборные Свердловской и Волгоградской областей. 

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