В Череповецком районе стартует общественное обсуждение строительства целлюлозного завода

30.07.2018 [Общество]

В Череповецком районе 2 августа стартует общественное обсуждение по вопросу строительства целлюлозного завода «Суда». Объявление об этом появилось в районной газете «Сельская новь» от 26 июля:

- ООО «Свеза-Лес» совместно с администрацией Череповецкого района объявляет о начале процесса общественных обсуждений технических заданий на разработку разделов «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в составе следующей проектной документации: Строительство целлюлозного завода "Суда". Строительство полигона "Суда".

Фото издания "Череповецкая истина"

В объявлении указано, что в Череповецком районе планируют построить целлюлозный завод с годовой производительностью 1 миллион 330 тысяч тонн воздушно-сухой целлюлозы, а так же полигон для размещения отходов, а также что «ориентировочный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2018-январь 2019 года.

"Форма общественных обсуждений: опрос посредством регистрации мнения общественности в письменном виде в общественных приемных", - говорится в сообщении.

В администрации Череповецкого муниципального района пояснили, что слушания организует компания «Свеза».

Местные жители уже не первый год обеспокоены темой строительства ЦК. Экологическая обстановка в Череповецком районе и так оставляет желать лучшего. Почти год о строительстве завода  ничего не сообщалось. Эта тема как будто выпала из поля зрения общественности и власти.

Однако, подготовительная работа для строительства велась полным ходом. Об этом Newsvo писал осенью 2017 года  и зимой 2018  года.

Тэги: целлюлозный комбинат
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