В Череповецком районе стартует общественное обсуждение строительства целлюлозного завода
В Череповецком районе 2 августа стартует общественное обсуждение по вопросу строительства целлюлозного завода «Суда». Объявление об этом появилось в районной газете «Сельская новь» от 26 июля:
- ООО «Свеза-Лес» совместно с администрацией Череповецкого района объявляет о начале процесса общественных обсуждений технических заданий на разработку разделов «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в составе следующей проектной документации: Строительство целлюлозного завода "Суда". Строительство полигона "Суда".
Фото издания "Череповецкая истина"
В объявлении указано, что в Череповецком районе планируют построить целлюлозный завод с годовой производительностью 1 миллион 330 тысяч тонн воздушно-сухой целлюлозы, а так же полигон для размещения отходов, а также что «ориентировочный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2018-январь 2019 года.
"Форма общественных обсуждений: опрос посредством регистрации мнения общественности в письменном виде в общественных приемных", - говорится в сообщении.
В администрации Череповецкого муниципального района пояснили, что слушания организует компания «Свеза».
Местные жители уже не первый год обеспокоены темой строительства ЦК. Экологическая обстановка в Череповецком районе и так оставляет желать лучшего. Почти год о строительстве завода ничего не сообщалось. Эта тема как будто выпала из поля зрения общественности и власти.
Однако, подготовительная работа для строительства велась полным ходом. Об этом Newsvo писал осенью 2017 года и зимой 2018 года.