Камерный драматический театр приглашает вологжан на благотворительный спектакль "Это я - Эдит Пиаф"

30.07.2018 [Культура]

Благотворительный спектакль "Это я - Эдит Пиаф" пройдет сегодня в Камерном драматическом театре Вологды.  Вырученные от покупки билетов средства пойдут на приобретение электроприставки UNAwheel к инвалидной коляске Антона Вострикова.

Устройство крепится к коляске и превращает ее в микроавто с передним приводом. На его покупку требуется 70 тысяч рублей, получить такое приспособление за счет государства невозможно, поэтому молодой человек обратился в благотворительный фонд "Хорошие люди".

Антону Вострикову 23 года, у него врожденная патология спинного мозга, парапарез нижних конечностей. Несмотря на это, Антон стал чемпионом по пауэрлифтингу и работает тренером в спортивном зале. Каждый день он добирается из дома на работу на такси. Зарплаты тренера хватает только на транспорт. С помощью такой электроприставки Антон получить большую мобильность, сможет самостоятельно передвигаться по городу и сэкономит средства для жизни.

Также помочь Антону можно, отправив СМС на 7522: Вологда Антон 100, где 100 рублей - это сумма пожертвования, она спишется со счета мобильного телефона.

Начало спектакля в 19:00

Тэги: благотворительность, хорошие люди
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