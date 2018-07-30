В Вытегорском районе тушат лесной пожар

30.07.2018 [Общество]
В Вытегорском районе тушат лесной пожар

Фото с беспилотника АСУНЦ "Вытегра" 

В Вытегорском районе тушат лесной пожар. Огонь на старой делянке в районе деревни Никольская гора заметили местные жители.

- В Вытегорском лесничестве обнаружен лесной пожар площадью полтора гектара, на 13 часов пожар локализован, в настоящее время проводится дотушивание. На пожаре задействованы шесть человек, две мотопомпы, один бульдозер. Угрозы распространения пожара и населенным пунктам нет, - сообщил на оперативном совещании в правительстве области замначальника департамента лесного комплекса Вологодской области Сергей Назаров.

Как рассказал Newsvo временно исполняющий полномочия главы администрации Вытегорского района Александр Скресанов, пожар возник на делянке, на которой никто не работал с 2012 года. Дым заметили еще вчера, но, чтобы найти очаг возгорания, пришлось задействовать беспилотник спасательного центра "Вытегра". Сегодня с пяти утра проводится тушение, ликвидировать возгорание планируют до конца дня.

Тэги: лесные пожары
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