Череповчанин прописал на своей даче четверых мигрантов в обмен на ремонт дома

В Череповецком районе пенсионер прописал на своей даче четверых мигрантов в обмен на ремонт дома.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, 60-летний владелец одного из частных дачных домов в селе Ирдоматка прописал к себе четверых иностранных граждан. При этом на самом деле мужчины там не проживали. Как пояснил подозреваемый, за фиктивную постановку на учет гости выполняли для него строительные и ремонтные работы по дому.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».