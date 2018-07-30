В Соколе с 1 августа проезд в городских автобусах подорожает на четыре рубля

30.07.2018 [Общество]

В Соколе с 1 августа повысится плата за проезд в городских автобусах. Цена билета возрастет с 21 до 25 рублей. По карте "Забота" плата составит 20 рублей.

Как сообщает газета "Сокольская правда", такое решение было принято на очередном заседании сессии Муниципального собрания. С предложением повысить плату на 4 рубля выступили перевозчики.

- Повышение цен связывают с ростом цен на ГСМ, запчасти и автошины, с повышением зарплаты водителям и кондукторам, с обновлением автопарка, - пишет издание.

В данный момент в Соколе функционирует 4 маршрута, на них работают три перевозчика: индивидуальные предприниматели С.Гаврилова, С.Першичев, Н.Груничев. Общая протяженность маршрутной сети - 66,2 км. На сегодня в пассажироперевозках задействовано 23 единицы техники, все автобусы оснащены системой «ГЛОНАСС».

Тариф в 21 рубль был установлен в районном центре с 15 декабря 2015 года. 

Тэги: общественный транспорт, проезд, автобусы
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