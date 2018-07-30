В Череповецком районе водитель «Дэу Нексии» уснул за рулем и врезался в КамАЗ

30.07.2018 [Происшествия]

В Череповецком районе 61-летний водитель «Дэу Нексии» врезался в КамАЗ.

По данным пресс-службы УМВД по Вологодской области, авария произошла рано утром 28 июля на 155 км автодороги «Вологда-Новая Ладога». Водитель «Дэу Нексии» уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения, где врезался в КамАЗ.

- После оба автомобиля съехали в кювет. В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля Дэу, - сообщает УМВД.

Тэги: ДТП, выезд на встречку
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