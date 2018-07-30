В Никольске к школе №1 возведут пристройку, в которой разместятся спортзал и столовая

К школе №1 в Никольске в 2019 году возведут пристройку, в которой разместятся столовая и спортзал. Об этом во время своего визита в муниципалитет заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Средняя общеобразовательная школа № 1 Никольска, в которой занимается более 900 учеников, размещается в трех зданиях по разным адресам. Одно из них, улице Конева, 73, пять лет назад было капитально отремонтировано, однако в здании нет столовой. Дети в три смены питаются в тесном буфете, переделанном из кабинета физики, куда готовую еду привозят в контейнерах и термосах. Там же ужинают и старшеклассники, живущие в интернате.

Спортзала в первой школе тоже нет. Ученики на физкультуру ходят в здание местной ДЮСШ за километр от учебного корпуса. При этом путь лежит через региональную трассу с весьма интенсивным движением.

Для решения обеих проблем администрация Никольского района предлагает возвести пристройку к школе. В быстровозводимом здании 21 на 48 метров расположится современный спортзал, столовая на 120 мест и оснащенный всем необходимым пищеблок. Цена вопроса – 52 млн. рублей. Проектно-сметная документация сейчас проходит государственную экспертизу. Ее итоги будут известны в августе. Начать строительство планируется в следующем году. Департаменты строительства и образования уже одобрили эту идею, сообщает пресс-служба губернатора.