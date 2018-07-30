В Вологде возбудили уголовное дело по факту получения ожогов пациенткой горбольницы №2 во время операции

30.07.2018 [Происшествия]

В Вологде следователи возбудили уголовное дело по факту получения ожогов пациенткой горбольницы №2 во время операции.

- Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ – «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящий момент проводятся необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили Newsvo в СУ СК РФ Вологодской области.

Напомним, инцидент произошел в больнице 21 июня. Заявление в следственный отдел написал супруг пострадавшей.

- Согласно его объяснениям, следы ожогов он обнаружил у супруги на задней поверхности ног после проведенной ей в вологодской больнице операции. По предварительным данным, повреждения могли быть получены в результате воздействия электрического тока при эксплуатации медицинского оборудования, - говорится в сообщении СКР.

Все произошло в  горбольнице №2 во время операции по удалению камней в желчном пузыре. Департамент здравоохранения говорит, что ожоги возникли «вследствие внезапно возникшей неисправности оборудования».

По предварительным данным, повреждения могли быть получены в результате воздействия электро-хирургического высокочастотного аппарата. Прибор направлен во Всероссийский научно-исследовательский испытательный институт медицинской техники  Росздравнадзора. Ранее подобного рода дефектов функционирования прибора, по словам врачей, не случалось. 

Тэги: здравоохранение
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