Две девочки получили травмы в столкновении иномарок в Вологде

8-летняя и 13-летняя девочки получили травмы в результате столкновения «Митсубиси» и «Дэу» в Вологде. ДТП произошло в минувшую субботу, 28 июля, возле дома 85 по улице Ленинградской.

61-летний мужчина за рулем «Митсубиси» двигаясь по улице Ленинградской со стороны улицы Новгородской, нарушил ПДД и повернул налево, на улицу Южакова. В результате произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Дэу Нексия» под управлением 38-летнего мужчины.

- В результате ДТП травмированы два пассажира автомашины Дэу Нексия – девочки в возрасте 8 и 13 лет. Пострадавшие госпитализированы, - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.