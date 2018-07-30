9 млн рублей направят на ремонт трассы Чекшино-Тотьма-Никольск в 2019 году

Около 9 млн рублей направят на ремонт трассы Чекшино-Тотьма-Никольск в следующем году, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. Дорога вязывает центральную и восточную части региона и вызывает нарекания автомобилистов.

Как рассказал начальник областного департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев, весной и летом текущего года за счет средств регионального дорожного фонда в границах района было отремонтировано более 2,5 километров магистрали, а также восстановлена дорожная разметка и выполнен ямочный ремонт наиболее критичных участков. На эти цели в общей сложности было направлено около 31 млн. рублей.

«После передачи пяти крупных дорог в федеральную собственность мы направим высвобождаемые средства на ремонт других дорог, в том числе Чекшино-Тотьма-Никольск. На 2019 год запланировано 9 миллионов рублей на ее ремонт. По окончании зимнего периода необходимо комиссионно обследовать дорогу, определить степень разрушения полотна и необходимость в дополнительном финансировании, - подчеркнул губернатор Олег Кувшинников, - Еще одна дорога, требующая нашего пристального внимания, - это Соколово – Никольское. Ее восстановление ведется уже несколько лет. В следующем году мы направим на ее улучшение 20 миллионов рублей».

С юга на север по территории района проходит также автомобильная дорога Урень-Шарья-Никольск-Котлас. Практически половина магистрали, связывающей четыре региона, находится в границах Вологодской области. Несколько лет назад началась работа по передаче дороги в федеральную собственность, что предполагает соответствующие нормативы на ремонт и содержание.

«Решение было принято. С 2024 года дорога будет передана в федеральную собственность. До этого времени она также должна содержаться в нормативном состоянии, поэтому на следующий год мы на 50 миллионов рублей увеличиваем объем средств на ремонт наиболее проблемных участков дороги на подъезде к Никольску с южной стороны. Весной мы вновь вернемся к рассмотрению этого вопроса и при необходимости увеличим объем средств», - отметил губернатор.

В ближайшее время в региональную собственность должны быть переданы транзитные улицы города Никольска вместе с тротуарами и сопутствующей инфраструктурой.