Вологодский школьник завоевал золото Международной олимпиады по химии

29.07.2018 [Общество]

Одиннадцатиклассник Вологодского многопрофильного лицея Михаил Матвеев завоевал золотую медаль на 50-й Международной химической олимпиаде. Соревнования проходили в Праге и Братиславе.

Российскую Федерацию на олимпиаде представляла команда из четырех участников: москвичи Даниил Бардонов (серебро) и Алексей Коноплев (золото и второе место в общем зачете), Андрей Кобелев из Татарстана (серебро) и Михаил Матвеев из Вологды. Соперниками ребят были команды из 76 стран. Абсолютным победителем олипиады, занявшим первое место в общем зачете, стал участник из Китая.

Напомним, что ранее Михаил два года подряд становился победителем Всероссийской олимпиады школьников по химии.

Тэги: образование, олимпиады
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