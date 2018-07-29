Вологодский школьник завоевал золото Международной олимпиады по химии

Одиннадцатиклассник Вологодского многопрофильного лицея Михаил Матвеев завоевал золотую медаль на 50-й Международной химической олимпиаде. Соревнования проходили в Праге и Братиславе.

Российскую Федерацию на олимпиаде представляла команда из четырех участников: москвичи Даниил Бардонов (серебро) и Алексей Коноплев (золото и второе место в общем зачете), Андрей Кобелев из Татарстана (серебро) и Михаил Матвеев из Вологды. Соперниками ребят были команды из 76 стран. Абсолютным победителем олипиады, занявшим первое место в общем зачете, стал участник из Китая.

Напомним, что ранее Михаил два года подряд становился победителем Всероссийской олимпиады школьников по химии.