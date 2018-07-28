«Импичмент президенту, правительство в отставку!». В Вологде прошел еще один митинг против пенсионной реформы

В Вологде прошел еще один митинг против пенсионной реформы, повышения НДС, цен на бензин и платы за капремонт. Акция, организованная сторонниками Алексея Навального, стартовала 28 июля в полдень возле памятника Ленину на площади Свободы.

Напомним, ранее, 26 июля, на этом же месте прошел митинг КПРФ. Многие вологжане посетили оба митинга – и коммунистов, и сторонников Навального. Повышение пенсионного возраста стало тем вопросом, при обсуждении которого люди готовы собраться вместе, независимо от политических взглядов. Отметим, что Евгений Доможиров предлагал объединить митинги, но руководство отделения КПРФ в Вологде не согласилось. Впрочем, это не помешало сторонникам обоих движений прийти на оба митинга и выступить и там, и там.

Например, коммунист Николай Жаравин обратился к вологжанам и 26-го, и 28 июля. Сегодня его выступление несколько раз прерывали аплодисменты вологжан.

- Наша областная статистика сделала расчеты: к 2030 году средняя продолжительность жизни вологжан будет всего 74 года. Никаких не 80 лет, как сказал президент. А сейчас вообще всего 64,7 года. Если этот закон вступит в силу, единицы из мужиков будут получать пенсию. Это в целом по области, а если брать сельские районы, то на сегодня там средняя продолжительность жизни 63,7 года. Зачем нам такая реформа? Нам надо гнать не только в шею правительство во главе с Медведевым, нам надо гнать «Единую Россию» из Государственой думы, тогда и решения будут приниматься в пользу большинства населения, а не 10 процентов олигархов и членов их семей и силовиков, чьи интересы представляет президент Путин в нашей стране. В Вологодской области сегодня более 53 тысяч человек живут на пенсию менее 7 тысяч рублей в месяц.

Обманутые дольщики говорили о том, что после каждого их выступления на митингах в СМИ появляется позитивная информация о решении их проблем, которая не соответствует действительности.

- Как стройка стояла, так и стоит, мы не можем добиться своих квартир. 206 квартир в доме у нас, 180 квартир продано, дом 20% готовности. Контролирующие органы спали. Где деньги, никто не знает. Поскольку митинг все-таки посвящен у нас пенсионной реформе, хотел сказать от себя. Всю жизнь я стараюсь ориентироваться на своих родственников, близких. Сейчас, когда начали говорить о повышении пенсионного возраста, я сразу же посмотрел на своих родителей. Родители у меня всю жизнь честно проработали. Мама – ветеран труда, папа - обычный водитель. Маме 63, папе 68 лет. Отец ничего не видит, с давлением, руки трясутся. Я представляю, какой бы из него был водитель, если бы он работал до 65 лет. Мама тоже, как в 55 лет вышла на пенсию, так из больниц и не вылезает. Родители в жизни не видели н…а (ред. – ничего), кроме своей дачи. Давайте мы будем сейчас работать до 65 или до 63, и сразу в гроб! – говорит дольщик Алексей Тимофеев

Студентка Вологодского государственного университета Оксана Ханова вместе с мамой Любовью Леонидовной тоже посетила оба митинга. Любовь Ханова работает преподавателем в Вологодском колледже технологии дизайна, одна воспитывает двух дочерей, приходится работать на две ставки.

- На две ставки плюс большой стаж – еще около дела зарплата. Но долго я так не выдержу на две ставки. А молодые не идут к нам работать, им не выжить на те деньги, что им предлагают. Муж умер, не дожив до 50 лет. А тут еще пенсионный возраст поднимают, - удивляется вологжанка.

Пенсионерка Нина Васильевна в своем выступлении рассказала о проблемах вологодского здравоохранения. Женщина столкнулась с грубым обращением врача, когда привела к нему своего мужа.

- Терапевт направил к кардиологу. У мужа было давление 220/140. Кардиолог Неклюдов пришел, пригласил вне очереди мужчину, и там этот мужчина находился 40 минут. Я постучала в дверь и попросила: «Пожалуйста, примите, больному очень плохо». В итоге мужа приняли, а потом пригласили меня. Мне врач сказал: «Какое вы имеете право врываться ко мне в кабинет? Вы кто такая?». Я говорю, я не врывалась, я постучала. А он мне: «Вон отсюда, мразь!». Я говорю: «Какое вы имеете право!», - говорит Нина Васильевна.

Вологжанка написала жалобу на врача, и ей недавно пришел ответ из поликлиники №2, в котором руководство медучреждения просит прощения «за предоставленные неудобства» и сообщает, что кардиологу снизили стимулирующие выплаты за качество работы.

- «Неудобства»! Да меня чуть инфаркт не хватил! Давайте не будем стесняться, давайте будем требовать с врачей все, что положено! Мы за это платим налоги! – убеждена Нина Васильевна.

Вологжанка Галина громко возмущалась, стоя на площади перед началом митинга, преференциями для олигархов и предлагала распустить Госдуму.

- С 1 августа Думу распустить, деньги им за отпуска и зарплату за июль не выдавать! Импичмент президенту, правительство в отставку! Лес китайцы пилят, а что у нас, свои-то люди не могут это делать? Из детских домов молодежь выходит – и в тюрьмы, работы-то нет. Все производство в Вологде уничтожено.

По оценкам организаторов, в сегодняшнем митинге приняли участие около тысячи человек. Пресс-служба УМВД по Вологодской области публикует другую информацию:

За всё время проведения митинга, его посетило около 200 человек. Нарушений общественного порядка не допущено, - говорится в пресс-релизе правоохранителей.

Добавим, что в Череповце митинг против пенсионной реформы, прошедший 25 июля, собрал более 3,5 тысяч человек.