Набережную VI армии в Вологде предлагают сделать пешеходной

Набережную VI армии в Вологде после проведения работ по берегоукреплению могут сделать пешеходной. Такую идею сегодня озвучил мэр города Сергей Воропанов.

Работы по укреплению левого берега реки Вологды стоимостью 267 млн рублей начались в прошлом году. На проведение работ привлечено 206 млн рублей федеральных средств. Уровень областного софинансирования составляет 23%, или 61,3 млн рублей.

- В этом году планируется выполнить берегоукрепление на участке от ул. Самойло до ул. Чернышевского. Срок завершения всех работ – осень следующего года. В результате реализации проекта к ноябрю 2019 года будет укреплено почти 3 километра набережной – от моста 800-летия до ул. Гоголя, - сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

Мэр Вологды Сергей Воропанов озвучил идею после завершения всех работ по благоустройству сделать набережную VI армии пешеходной улицей. Проект будет вынесен на общественное обсуждение.

Напомним, предыдущий глава Вологды, Евгений Шулепов, реализовал идею сделать пешеходной противоположный берег - Пречистенсую набережную. В резульатет она стала пешеходной зоной, однако там продолжают ездить автомобили, и никаких мер не принимается.

Администрация Вологды также работает над реализацией строительства кольцевой развязки на пересечении улиц Торговая площадь - Сергея Орлова - Чернышевского. Сегодня губернатор Олег Кувшинников поручил организовать на существующем Т-образном перекрестке движение по малому кольцу, без капитального строительства, чтобы развести транспортные потоки. Эффективность такой меры оценят эксперты и вологжане.