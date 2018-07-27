В Вологде родители погибшего ребенка, перебегавшего дорогу на "красный", отсудили у водителя 400 тысяч рублей

Родители 13-летнего мальчика, погибшего под колесами «Форда» на Пошехонском шоссе, отсудили у водителя машины 400 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Напомним, трагедия произошла днем 25 апреля на пешеходном переходе вблизи торгового центра «Мармелад». Иномарка проезжала перекресток на «зеленый», в это время, игнорируя запрещающий сигнал светофора, на дорогу выбежал подросток. Произошел наезд, ребенок скончался от полученных травм.

- В отношении водителя следственными органами вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Однако в силу норм федерального законодательства, граждане, деятельность которых связана с опасностью для окружающих, в том числе управление транспортными средствами, обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, - сообщает прокуратура Вологды.

Родители погибшего мальчика подали иск в суд, в котором требовали обязать водителя машины выплатить им по 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, а также возместить расходы на погребение.

В итоге суд обязал женщину-водителя выплатить 400 тысяч рублей (по 200 тысяч рублей в пользу каждого из родителей), а также взыскать с нее расходы на погребение.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

Тем временем Сокольский районный суд назначил водителю, нарушившему ПДД и сбившему трех человек в Кадникове, наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей. Один из сбитых мужчин стал инвалидом.