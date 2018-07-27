В Череповце подозреваемый в краже велосипеда закрылся в квартире и грозился взорвать ее

В Череповце раскрыли кражу велосипеда. Вором оказался ранее судимый мужчина, при задержании которого пришлось эвакуировать жильцов многоквартирного дома.

24 июля в полицию обратился 23-летний местный житель с заявлением о краже его велосипеда. Он рассказал, что проживает в четвертом подъезде в одном из домов на проспекте Победы и накануне вечером оставил свой велосипед марки "СТЕЛС" на первом этаже в подъезде, а утром его не нашел. Молодой человек оценил ущерб в 13 тысяч рублей.

Сотрудники оперативно-розыскных мероприятий установили, что к краже причастен ранее судимый 32-летний череповчанин. Правозащитники решили задержать подозреваемого, однако он отказался открывать дверь. Череповчанин заявил, что у него рядом зажигалка, и он намерен поджечь бытовой газ.

Было принято решение эвакуировать жителей дома и перекрыть газ. На место происшествия вызвали газовую службу и МЧС. Одновременно вели переговоры с мужчиной. В результате злоумышленника удалось убедить открыть дверь до приезда спасателей и сдаться добровольно. Как сообщает пресс-служба УМВД Череповца, сотрудники газовой службы провели все необходимые мероприятия во избежание утечки бытового газа.

В беседе с полицейскими подозреваемый сознался в краже и рассказал, что велосипед спрятал в подъезде соседнего дома, собираясь продать. Вырученные деньги хотел потратить на личные нужды.

Полицейские передали велосипед законному владельцу. В отношении череповчанина возбуждено уголовное дело по статье "Кража".