Завод по производству фанеры «Устьелес» в Соколе начнет работать со следующей недели

24 июля налоговая инспекция внесла изменения в ЕГРЮЛ в строку о генеральном директоре предприятия «Устьелес». Им с этого дня официально числится депутат заксобрания Владимир Сверчков.

Напомним, осенью 2017 года его незаконно отстранили от руководства заводом. Доли в уставном капитале ООО «Устьелес» Владимир Сверчков делил с Любовью Ганиной, которая в единоличном порядке сняла его с должности директора, поставив на это место бывшего сотрудника уголовного розыска сокольской полиции Дениса Лиукконена. Пока Владимир Сверчков доказывал то, что его лишили директорского кресла, нарушив закон, прошло больше полугода.

В этом году суд признал смену руководства в "Устьелеса" незаконной. Было возбуждено уголовное дело по статье 159. ч. 4. «Мошенничество».

19 июня Владимир Александрович выиграл второй суд по этому делу, но Любовь Ганина вместе со своим племянником Сергеем Поповым всячески мешали возобновлению работы на предприятии и восстановлению в должности Владимира Сверчкова.

Почти на месяц производство было остановлено, склады стояли пустые, все сырье было вывезено, а работники находились в подвешенном состоянии. Владимиру Сверчкову пришлось выдать им зарплату из своих личных средств, так как из-за препятствий временного руководства у него не было доступа к счетам предприятия.

Однако с 24 июля все точки в этом деле расставлены, генеральным директором предприятия, согласно данным ЕГРЮЛ, числится Владимир Сверчков. Он пояснил Newsvo, что завод начнет работу со следующей недели.

Предприятие ему вернулось в плачевном состоянии. На ООО «Устьлес» числится долг за электричество на сумму 2 млн рублей, долг за аренду леса также составляет 2 млн рублей. На предприятии нет продукции, нет сырья, нет смол и химикатов для склеивания листов фанеры. Отсутствует часть техники, с делянок за зиму вывезено 50 тысяч кубов леса, что в разы превышает потребность предприятия.

«Деньги с предприятия выводились через фирмы однодневки, все стройки, которые были запланированы инвестпроектом на этот период, не осуществлялись», - комментирует ситуацию генеральный директор ООО «Устьелес» Владимир Сверчков.

Напомним, что тех, кто замешан в смене руководства, осенью прошлого года подозревают в мошенничестве.