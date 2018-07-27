В Вологде возведут пристройку к школе №30

В Вологде планируют возвести пристройку к школе №30 на улице Костромской. Городская администрация объявила аукцион на разработку соответствующей проектной документации.

Согласно техзаданию закупки, пристройка – это учебный блок на 300 школьников. Там планируют разместить 12 учебных кабинетов (не менее 70 кв. метров каждый) с рекреациями и туалетными комнатами, спортзал с раздевалками и душевыми для детей, а также блок буфета - раздаточной, с обеденным залом на 120 посадочных мест.

Выполнить проект и получить положительное заключение госэкспертизы специалисты должны до 25 декабря 2018 года. Начальная стоимость контракта - 2,59 млн рублей.

Заявки на аукцион принимаются до 15 августа, комиссия рассмотрит их 17 августа.