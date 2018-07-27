Новую школу в Охмыльцево в Вологде построят по проекту школы в Кирове

27.07.2018 [Общество]
Новую школу в Охмыльцево в Вологде построят по проекту школы в Кирове

Та самая школа в Кирове. Фото gorodkirov.ru

Новую школу на 1000 мест с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения построят в микрорайоне Охмыльцево по проекту из Кирова. Там по этой документации возводилась школа в микрорайоне «Зиновы».

Градостроительный центр города Вологды уже объявил аукцион на корректирование проекта с учетом нового места реализации. Согласно техзаданию закупки, подрядчик должен выполнить привязку проектной документации к земельному участку «в соответствии с действующим законодательством РФ, строительными нормами и правилами, техническими условиями организаций эксплуатирующих инженерные сети». Завершить работу и получить положительное заключение госэкспертизы проектировщики должны будут до 25 декабря 2018 года.

Начальная (максимальная) цена контракта – 4,49 млн рублей. Заявки на аукцион принимаются до 15 августа, их рассмотрят 17 августа.

Напомним, в ноябре 2017 года мэр Вологды Сергей Воропанов сказал, что строить эту школу начнут в 2018 году.

Тэги: школы
Сюжет: школа в Охмыльцево
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