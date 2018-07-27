Суд оштрафовал водителя, сбившего трех человек в Кадникове, на 10 тысяч рублей

Сокольский районный суд назначил водителю, сбившему трех человек в Кадникове, наказание в виде... штрафа в 10 тысяч рублей. Согласно материалам, размещенным на сайте суда, 21-летний Иван Творилов признан виновным в совершении преступления ст. 12.24 ч.2 КоАП РФ - «нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

- Водитель был на суде вместе со своей мамой, никакой жалости или сожаления по поводу того, что он сотворил, у него нет. Скорее всего, они попытаются обжаловать решение суда, но на взыскание морального и материального вреда мы все равно будем подавать, - рассказала Newsvo одна из пострадавших, Анна Шустикова.

Решение суда не вступило в законную силу - есть сведения, что виновник ДТП планирует его оспорить.

Напомним, 5 августа 2017 года в Кадникове 21-летний водитель ВАЗа сбил троих человек. Вину за произошедшее старательно пытались взвалить на пешеходов, а видео, которое могло бы доказать их правоту, исчезло прямо из сокольской ГИБДД. Newsvo подробно писал об этой истории в феврале.

Двое из пешеходов – Анна и Алексей - отделались испугом и ушибами, а третий, Павел, лишился возможности нормально ходить. Вологодские и ярославские врачи не берутся делать операции, которые могли бы помочь мужчине, семья больше полугода ждет квоту на лечение в Санкт-Петербурге, но пока никаких новостей нет.

В апреле 2018 года дело о ДТП вообще пытались закрыть – инспектор по ИАЗ ОГИБДД МО МВД России "Сокольский" Александра Перцева приняла такое решение «в связи с отсутствием состава административного правонарушения». Однако после обращения пострадавших в прокуратуру это постановление было признано необоснованным, и в мае разбирательство возобновилось. Административное расследование было взято прокуратурой на контроль, и в итоге дело все-таки дошло до суда.

Newsvo направил запрос в областное УМВД, чтобы узнать, какие меры были приняты по отношению к сотрудникам ГИБДД, потерявшим видео.