Суд оштрафовал водителя, сбившего трех человек в Кадникове, на 10 тысяч рублей

27.07.2018 [Общество]

Сокольский районный суд назначил водителю, сбившему трех человек в Кадникове, наказание в виде... штрафа в 10 тысяч рублей. Согласно материалам, размещенным на сайте суда, 21-летний Иван Творилов признан виновным в совершении преступления ст. 12.24 ч.2 КоАП РФ -  «нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

- Водитель был на суде вместе со своей мамой, никакой жалости или сожаления по поводу того, что он сотворил, у него нет. Скорее всего, они попытаются обжаловать решение суда, но на взыскание морального и материального вреда мы все равно будем подавать, - рассказала Newsvo одна из пострадавших, Анна Шустикова.

Решение суда не вступило в законную силу - есть сведения, что виновник ДТП планирует его оспорить.

Напомним, 5 августа 2017 года в Кадникове 21-летний водитель ВАЗа сбил троих человек. Вину за произошедшее старательно пытались взвалить на пешеходов, а видео, которое могло бы доказать их правоту, исчезло прямо из сокольской ГИБДД. Newsvo подробно писал об этой истории в феврале.

Двое из пешеходов – Анна и Алексей - отделались испугом и ушибами, а третий, Павел, лишился возможности нормально ходить. Вологодские и ярославские врачи не берутся делать операции, которые могли бы помочь мужчине, семья больше полугода ждет квоту на лечение в Санкт-Петербурге, но пока никаких новостей нет.

В апреле 2018 года дело о ДТП вообще пытались закрыть – инспектор по ИАЗ ОГИБДД МО МВД России "Сокольский" Александра Перцева приняла такое решение «в связи с отсутствием состава административного правонарушения». Однако после обращения пострадавших в прокуратуру это постановление было признано необоснованным, и в мае разбирательство возобновилось. Административное расследование было взято прокуратурой на контроль, и в итоге дело все-таки дошло до суда.

Newsvo направил запрос в областное УМВД, чтобы узнать, какие меры были приняты по отношению к сотрудникам ГИБДД, потерявшим видео.

 

Тэги: ДТП, ГИБДД, суд
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Москве задержан первый зампредседателя правления банка «Северный кредит»
«Наши деньги просто забрали себе»: в Вологде прошел митинг санитарок
Митинги против повышения пенсионного возраста пройдут в девяти районах Вологодской области
В Вологодской области остаются незакрытыми две госгарантии, выданные частным фирмам
Рыбный склад на городском рынке в Вологде загорелся из-за короткого замыкания
Первый зампредседателя правления банка «Северный кредит» Антон Сохрин отпущен под домашний арест
Транспортная компания «М8» выплатит 1 млн рублей матери погибшей в ДТП Раи Манойловой
В Шексне владелец особняка незаконно захватил часть берега
Вологдастат: средняя зарплата в Вологодской области превысила 35 тысяч рублей
Во время митинга против пенсионной реформы в Вологде решили провести фестиваль православной культуры
27.07.2018 [Экономика]

Завод по производству фанеры «Устьелес» в Соколе начнет работать со следующей недели

142
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце подозреваемый в краже велосипеда закрылся в квартире и грозился взорвать ее
Завод по производству фанеры «Устьелес» в Соколе начнет работать со следующей недели
В Вологде возведут пристройку к школе №30
Новую школу в Охмыльцево в Вологде построят по проекту школы в Кирове
Суд оштрафовал водителя, сбившего трех человек в Кадникове, на 10 тысяч рублей
На митинге в Вологде начали сбор подписей за прекращение полномочий четырех депутатов-единороссов
Дед Мороз из Великого Устюга прыгнет с парашютом на празднике в Вологодском районе
 
24.07.2018 [Общество]

В Вологде впервые рассмотрено в суде дело о жестоком обращении с животным

2154
0
27.07.2018 [БлогоVO]

Все события вымышлены. Любые совпадения случайны

1201
0
26.07.2018 [Обзор Прессы]

Власть – не сласть…Как работники музея «Семёнково» на Вологодчине создали уникальный Театр на повети

541
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика