На митинге в Вологде начали сбор подписей за прекращение полномочий четырех депутатов-единороссов

26 июля около 300 человек собрались на митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста. Акция прошла на площади Свободы возле памятника Ленину, многие пришедшие не являются сторонниками партии, но всех их объединило общее желание не допустить принятие необоснованного законопроекта. Вологжане начали сбор подписей за прекращение полномочий депутата Госдумы от Вологодской области Евгения Шулепова и трех депутатов Вологодского заксобрания от "Единой России", которые, по мнению собравшихся, не представляют интересы избирателей.

- Дело в том, что ни одна крупная социальная реформа не ведет к экономии бюджета. Уровень заработной платы на единицу производимой стоимости продукции у нас в три раза ниже, чем на Западе. Зарплата в России ниже, чем в том же Китае. Это происходит из-за того, что в системе социальных и производственных отношений некому защитить интересы наемных работников. У профсоюзов нет влияния, так как некоторые "независимые" профсоюзы подконтрольны единой России. Пример - тот же Калясин (ред. - председатель Вологодской областной Федерации профсоюзов), является членом этой партии. Трехсторонняя комиссия, которая у нас формально существует, в действительности ни на что влияния не оказывает. Крупный бизнес жмет зарплату вниз, чтобы получать больше сверхприбыли. Для наших граждан нет работы из-за наплыва мигрантов, которым платят чёрную зарплату. Деньги уходят за границу, а в бюджет и пенсионный фонд средства не поступают. Может, и здесь урегулировать, появятся дополнительные средства, - выступил Сергей Городишенин.

Маргарита Куфырина, работающая в областном роддоме, обратила внимание на то, что неоправданно повышать пенсионный возраст в условиях, когда до этих лет не все доживают. Это означает, что деньги, которые отчисляются с зарплаты на пенсию, достанутся государству.

- Я, слава богу, уже на пенсии, казалось бы, мне должно быть все равно, но мне хочется знать, откуда у наших законодателей такие данные, что люди живут у нас по 70 лет, а будут жить еще дольше? Из Библии, что ли или из статистики, которая врала и врет? В моем окружении, где я живу и работаю, многие мужчины до 65 лет не дожили. У нас мало того, что физически всегда было тяжело работать, потому что технологий никаких, все вручную, так теперь и психологически просто невозможно стало – к людям отношение стало, как к рабам. У людей осознание того, что нигде не найти защиты, человек обречен, это все давит на человека, отсюда стрессы, инфаркты, инсульты. Пока нам приходится выживать. Но не благодаря, а вопреки.

Маргарита Куфырина также напомнила о проблемах в здравоохранении, в частности, о переводе санитарок в уборщицы. Напомним, они митинговали в Вологде 21 июля. Маргарита работала санитаркой, но ее перевели на должность "уборщик служебных помещений".

- Без санитарок ведь не обойтись. Но они изобрели удобный способ – добавили 0,25 ставки санитарки, доплата – копейки. Чтобы дотягивало до МОРТа, добавляют премии, хотя премия в МРОТ входить не должна. Зато время работы увеличили, хоть совсем с работы не уходи. Вам не приходит на ум детская сказка про вершки и корешки, в которой барин постоянно обманывает медведя? В нашей ситуации в роли медведя – народ. Может, барина поменять нужно?

Некоторые выступающие затронули проблему уничтоженной промышленности и сельского хозяйства, приводя в пример закрывшиеся предприятия. В это время мимо площади проехал видавший виды троллейбус № 4, непонятно каким образом выпущенный на линию:

На всех митингах в Вологде неизменно собираются обманутые дольщики. Алексей Тимофеев отметил социальную несправедливость при проведении пенсионной реформы:

- Алексей Мордашов в список Форбс входит, один из самых богатых людей мира. Но мы завод-то «Северсталь» всем миром строили, а когда пришла приватизация, он почему-то стал принадлежать Алешке Мордашову. Он ведь даже в России не живет, а люди в Череповце уже от фосфора светятся. И на пенсии им предложат сейчас в 65 и в 63 года выйти. Как такое может быть?

Во время митинга начался сбор подписей за прекращение полномочий депутата Госдумы от Вологодской области Евгения Шулепова и депутатов Вологодского заксобрания Марины Денисовой, Романа Заварина и Елены Бахтенко. Это депутаты «Единой России», которые были избраны в сентябре 2016 года. Собравшиеся на митинге считают, что они не представляют интересы людей, которые их избрали.

Желающие оставить свои подписи могут подойти в офис партии КПРФ на Предтеченскую, 19а с понедельника по пятницу с 9:00-17:00.

Напомним, что митинги против повышения пенсионного возраста проходят в нескольких районах Вологодской области. В Вологде еще один митинг намечен на 28 июля на 12.00.