Дед Мороз из Великого Устюга прыгнет с парашютом на празднике в Вологодском районе

27.07.2018 [Общество]

2 августа на аэродроме Труфаново (ред. - 8 км автодороги Вологда-п. Дубровское) в Вологодском районе пройдет праздник «Открытое небо», посвященный Дню воздушно-десантных войск России.

- Вы сможете увидеть, как прыжок с парашютом совершит российский Дед Мороз из Великого Устюга! Вы сможете посетить выставки самолетов, спасательной техники, оружия. Всех участников праздника ждет отличная концертная программа, а также площадки исторической реконструкции и порция солдатской каши! - сообщает начальник управления образования администрации Вологодского района Ирина Султаншина на своей странице в ВК.

Начало праздника в 10 утра. Вход свободный.

 

Тэги: день ВДВ, аэродром Труфаново
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