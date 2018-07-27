Дед Мороз из Великого Устюга прыгнет с парашютом на празднике в Вологодском районе

2 августа на аэродроме Труфаново (ред. - 8 км автодороги Вологда-п. Дубровское) в Вологодском районе пройдет праздник «Открытое небо», посвященный Дню воздушно-десантных войск России.

- Вы сможете увидеть, как прыжок с парашютом совершит российский Дед Мороз из Великого Устюга! Вы сможете посетить выставки самолетов, спасательной техники, оружия. Всех участников праздника ждет отличная концертная программа, а также площадки исторической реконструкции и порция солдатской каши! - сообщает начальник управления образования администрации Вологодского района Ирина Султаншина на своей странице в ВК.