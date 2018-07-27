В Вологодской области две пенсионерки пострадали после наезда автомобилей задним ходом
В Вологодской области две женщины получили серьезные травмы в результате движения автомобилей задним ходом.
Первое ДТП произошло накануне в Вологде около 10:05 у дома № 103 на улице Чернышевского. По предварительным данным, 41-летний водитель "ГАЗели" при движении задним ходом по прилегающей территории сбил 86-летниюю женщину. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по г. Вологде, в результате ДТП пенсонерка получила перелом обеих костей предплечья со смещением и была госпитализирована.
При аналогичных обстоятельствах в этот же день пострадала пенсионерка в Череповце.
- Около 10:30 во дворовой территории дома № 4 по улице Партизана Окинина произошло ДТП. По предварительным данным, 52-летний череповчанин, управляя автомобилем марки "Ford Mondeo", при движении задним ходом совершил наезд на 82-летнюю пенсионерку. С черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом височной области она была госпитализирована в Вологодскую областную больницу №1, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Череповцу.