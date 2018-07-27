В Вологодской области две пенсионерки пострадали после наезда автомобилей задним ходом

В Вологодской области две женщины получили серьезные травмы в результате движения автомобилей задним ходом.

Первое ДТП произошло накануне в Вологде около 10:05 у дома № 103 на улице Чернышевского. По предварительным данным, 41-летний водитель "ГАЗели" при движении задним ходом по прилегающей территории сбил 86-летниюю женщину. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по г. Вологде, в результате ДТП пенсонерка получила перелом обеих костей предплечья со смещением и была госпитализирована.

При аналогичных обстоятельствах в этот же день пострадала пенсионерка в Череповце.