В Вологодской области две пенсионерки пострадали после наезда автомобилей задним ходом

27.07.2018 [Происшествия]

В Вологодской области две женщины получили серьезные травмы в результате движения автомобилей задним ходом.

Первое ДТП произошло накануне в Вологде около 10:05 у дома № 103 на улице Чернышевского. По предварительным данным, 41-летний водитель "ГАЗели" при движении задним ходом по прилегающей территории сбил 86-летниюю женщину. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по г. Вологде, в результате ДТП пенсонерка получила перелом обеих костей предплечья со смещением и была госпитализирована.

При аналогичных обстоятельствах в этот же день пострадала пенсионерка в Череповце.

- Около 10:30 во дворовой территории дома № 4 по улице Партизана Окинина произошло ДТП. По предварительным данным, 52-летний череповчанин, управляя автомобилем марки "Ford Mondeo", при движении задним ходом совершил наезд на 82-летнюю пенсионерку. С черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом височной области она была госпитализирована в Вологодскую областную больницу №1, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Череповцу.

Тэги: ДТП, пенсионерки
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