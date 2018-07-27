В Череповце задержали на улице уклониста, переодетого в женщину

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали на улице молодую девушку, которая позже оказалась 22-летним жителем Вытегры.

Инцидент произошел около трех часов ночи на улице Парковой. Внимание экипажа группы задержания вневедомственной охраны привлекла компания двух молодых людей и девушки, у них решили проверить документы.

- Поскольку молодая женщина не смогла сообщить свои данные, для установления личности она была доставлена в отдел полиции. В ходе проведения процедуры дактилоскопирования установлено, что предполагаемая гражданка – мужчина 1996 года рождения, житель Вытегры, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

22-летний молодой человек очень старательно изображал из себя девушку: правоохранители говорят, что и одежда, и обувь на нем была женская. Кроме того, у него были длинные волосы, наклеенные ресницы и даже маникюр.

Выяснилось также, что задержанный объявлен в розыск за уклонение от службы в армии. По факту происшествия проводится проверка.