В Череповце задержали на улице уклониста, переодетого в женщину

27.07.2018 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали на улице молодую девушку, которая позже оказалась 22-летним жителем Вытегры.

Инцидент произошел около трех часов ночи на улице Парковой. Внимание экипажа группы задержания вневедомственной охраны привлекла компания двух молодых людей и девушки, у них решили проверить документы.

- Поскольку молодая женщина не смогла сообщить свои данные,  для установления личности  она  была доставлена в отдел полиции.  В  ходе проведения процедуры дактилоскопирования установлено, что предполагаемая гражданка – мужчина 1996 года рождения,  житель Вытегры, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

22-летний молодой человек очень старательно изображал из себя девушку: правоохранители говорят, что и одежда, и обувь на нем была женская. Кроме того, у него были длинные волосы, наклеенные ресницы и даже маникюр.

Выяснилось также, что задержанный объявлен в розыск за уклонение от службы в армии. По факту происшествия проводится проверка.

Тэги: курьезы, уклонисты
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