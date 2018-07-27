ФОК на стадионе «Витязь» в Вологде обещают открыть к 1 декабря 2018 года

Физкультурно-оздоровительный комплекс на стадионе «Витязь» в Вологде планируют открыть к 1 декабря 2018 года. В данный момент готовность объекта составляет 80%. Напомним, первоначально завершить строительство планировали в марте 2018 года, а благоустроить территорию – летом 2018 года.

- Фундаменты все залиты, сети заведены, осталась только канализация, сейчас сендвич-панели, отделку начинаем. Я думаю, к концу сентября уже подведем тепло. Сдать объект планируем к концу октября – началу ноября. Пусконаладочные работы – первая неделя ноября, - сообщил представитель подрядчика.

Работы на объекте выполняет ООО «РусьСпортСтрой». Общая стоимость объекта – 113 миллионов, из них 25 млн были выделены из федерального бюджета, остальное – из областного.

Судя по информации, размещенной на сайте госзакупок, первоначально аукцион на строительство ФОКа выиграло ООО «Бриг», предложив цену в 99,5 млн рублей, но позднее фирма от исполнения контракта отказалась, и в итоге его заключили с «РусьСпортСтрой» - вторым участником аукциона.

Физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен для проведения учебно-тренировочных, физкультурно-оздоровительных занятий и соревнований местного уровня по игровым видам спорта: мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу. Кроме того, в ФОКе будут можно будет заниматься бальными танцами.

- Это будет огромный стандартный ФОК, который находится в реестре Минстроя и министерства спорта РФ. ФОК, который соответствует всем требованиям, стандартам по проведению соревнований по игровым видам спорта. Здесь будут и тренажерные залы, маленький тренировочный зал, большой зал для проведения соревнований, трибуны, - говорит губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Кроме того, как заявил глава региона, в перспективе планируется реконструкция стадиона в комплексе, при которой «Витязь» станет площадкой для создания регионального спортивного центра. Бассейн, спортивное ядро с футбольным полем, беговыми дорожками и трибунами здесь начнут строить в следующем году.