ФОК на стадионе «Витязь» в Вологде обещают открыть к 1 декабря 2018 года

27.07.2018 [Общество]
ФОК на стадионе «Витязь» в Вологде обещают открыть к 1 декабря 2018 года

Физкультурно-оздоровительный комплекс на стадионе «Витязь» в Вологде планируют открыть к 1 декабря 2018 года. В данный момент готовность объекта составляет 80%. Напомним, первоначально завершить строительство планировали в марте 2018 года, а благоустроить территорию – летом 2018 года.

- Фундаменты все залиты, сети заведены, осталась только канализация, сейчас сендвич-панели, отделку начинаем. Я думаю, к концу сентября уже подведем тепло. Сдать объект планируем к концу октября – началу ноября. Пусконаладочные работы – первая неделя ноября, - сообщил представитель подрядчика.

Работы на объекте выполняет ООО «РусьСпортСтрой». Общая стоимость объекта – 113 миллионов, из них 25 млн были выделены из федерального бюджета, остальное – из областного.

Судя по информации, размещенной на сайте госзакупок, первоначально аукцион на строительство ФОКа выиграло ООО «Бриг», предложив  цену в 99,5 млн рублей, но позднее фирма от исполнения контракта отказалась, и в итоге его заключили с «РусьСпортСтрой» - вторым участником аукциона.

Физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен для проведения учебно-тренировочных, физкультурно-оздоровительных занятий и соревнований местного уровня по игровым видам спорта: мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу. Кроме того, в ФОКе будут можно будет заниматься бальными танцами.

- Это будет огромный стандартный ФОК, который находится в реестре Минстроя и министерства спорта РФ. ФОК, который соответствует всем требованиям, стандартам по проведению соревнований по игровым видам спорта. Здесь будут и тренажерные залы, маленький тренировочный зал, большой зал для проведения соревнований, трибуны, - говорит губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Кроме того, как заявил глава региона, в перспективе планируется реконструкция стадиона в комплексе, при которой «Витязь» станет площадкой для создания регионального спортивного центра. Бассейн, спортивное ядро с футбольным полем, беговыми дорожками и трибунами здесь начнут строить в следующем году.

Тэги: ФОК
Фото newsvo.ru
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Москве задержан первый зампредседателя правления банка «Северный кредит»
«Наши деньги просто забрали себе»: в Вологде прошел митинг санитарок
Митинги против повышения пенсионного возраста пройдут в девяти районах Вологодской области
В Вологодской области остаются незакрытыми две госгарантии, выданные частным фирмам
Рыбный склад на городском рынке в Вологде загорелся из-за короткого замыкания
Первый зампредседателя правления банка «Северный кредит» Антон Сохрин отпущен под домашний арест
Транспортная компания «М8» выплатит 1 млн рублей матери погибшей в ДТП Раи Манойловой
В Шексне владелец особняка незаконно захватил часть берега
Вологдастат: средняя зарплата в Вологодской области превысила 35 тысяч рублей
Во время митинга против пенсионной реформы в Вологде решили провести фестиваль православной культуры
27.07.2018 [Экономика]

Завод по производству фанеры «Устьелес» в Соколе начнет работать со следующей недели

142
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце подозреваемый в краже велосипеда закрылся в квартире и грозился взорвать ее
Завод по производству фанеры «Устьелес» в Соколе начнет работать со следующей недели
В Вологде возведут пристройку к школе №30
Новую школу в Охмыльцево в Вологде построят по проекту школы в Кирове
Суд оштрафовал водителя, сбившего трех человек в Кадникове, на 10 тысяч рублей
На митинге в Вологде начали сбор подписей за прекращение полномочий четырех депутатов-единороссов
Дед Мороз из Великого Устюга прыгнет с парашютом на празднике в Вологодском районе
 
24.07.2018 [Общество]

В Вологде впервые рассмотрено в суде дело о жестоком обращении с животным

2154
0
27.07.2018 [БлогоVO]

Все события вымышлены. Любые совпадения случайны

1201
0
26.07.2018 [Обзор Прессы]

Власть – не сласть…Как работники музея «Семёнково» на Вологодчине создали уникальный Театр на повети

541
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика