Только шесть пляжей Вологодской области безопасны для купания и отдыха

Только шесть пляжей в Вологодской области пригодны для купания и отдыха, сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора. Из них два пляжа - муниципальные, четыре - пляжи детских оздоровительных организаций.

В Кириллове безопасным местом для купания назван муниципальный пляж «Нептун» (озеро Сиверское). В Красавино для купания и отдыха безопасна река Лапинка (Великоустюгский район).

В детских оздоровительных организациях Вологодской области всего четыре пляжа безопасны для отдыха и купания. Это детские лагеря «Озерки» в деревне Большие Озерки Сокольского района (озеро Шолпинское), «Лесная сказка» в деревне Харламовская в Череповецком районе (река Вочкомка), «Жемчужина Мологи» в деревне Вешняки Череповецкого района (река Молога) и «Искра» в Череповецком районе (реки Молога и Талица).