В Вологде здание бывшего Свято-Духова мужского монастыря у стадиона «Динамо» передадут церкви

В Вологде передадут митрополии бывшее здание Свято-Духова мужского монастыря у стадиона «Динамо» на Предтеченской, 58Г.

«В скором времени планируется первая служба. Но документы (в них только здание собора) о передаче будут еще оформляться по всем правилам», — рассказал газете «Премьер» руководитель информационно-аналитического отдела Вологодской митрополии Павел Щербина.

Монастырь, который находился в квадрате улиц Предтеческой, Герцена, Чехова и Ульяновой, был основан в начале XVII века святым Галактионом Вологодским. Первоначально именовался Галактионовой пустынью. До 1654 года все строения монастыря были деревянными. В 1654 году на средства, пожертвованные царем Алексеем Михайловичем, был выстроен каменный собор во имя Сошествия Святого Духа, и монастырь получил наименование Свято-Духов.

В 1918 году Свято-Духов монастырь был закрыт и передан военному ведомству. Сначала в монастыре располагался гараж 23-го автобронеотряда. К лету 1925 года на месте снесенного кладбища комиссары от спорта решили построить стадион «Динамо». Почти одновременно с вердиктом комиссии губисполком закрыл церковь Сошествия Святого Духа и часовню в Свято-Духовом монастыре.

Церковь Знамения Пресвятой Богородицы снесли в конце 1930-х годов, а храм лишился пятиглавия и колокольни. В церкви и здании келий монастыря долгое время работали НКВД и КГБ СССР. В одном из зданий, построенном на месте стены монастыря, работает поликлиника ФСБ.

Сейчас уцелевший корпус келий и перестроенный собор частично принадлежит вологодской полиции. В другой части здания работает муниципальное предприятие «Дорремстрой». По данным газеты, именно УМВД стало инициатором передачи здания митрополии. Напомним, что начальник управления МВД России по Вологодской области Виктор Пестерев, назначенный на эту должность в июле 2017 года, стал налаживать тесные связи полиции с митрополией.