48 вологодских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

26.07.2018 [Общество]

В Вологодской области подвели итоги выпускных экзаменов в школах. ЕГЭ на 100 баллов сдали 48 выпускников, при этом двое из них получили высший балл за два экзамена. Это Максим Ярошевский из школы № 37 в Вологде, получивший максимальные баллы на экзаменах по информатике и ИКТ и по русскому языку, а также  Владислав Бараев из школы № 16 – стобалльник по химии и по русскому языку.

Сто баллов вологодские выпускники получили по восьми предметам: 29 - по русскому языку, 8 - по химии, 6 - по информатике, по 2 - по обществознанию и литературе,  по одному максимальному результату по физике, истории и биологии.

По сравнению с прошлым годом количество выпускников в 9 классах увеличилось на 7%, выпускников 11 классов на 4%, сообщает департамент образования.

«В целом в области по всем предметам, которые сдавались в ходе и государственной итоговой аттестации в 11-х классах и 9-х классах, результаты лучше, чем в прошлом году, - рассказал заместитель губернатора Олег Васильев. - В регионе увеличилось количество стобалльных результатов с 42 до 50».

По информации департамента образования, впервые все участники ЕГЭ по русскому языку преодолели минимальный порог. Среди выпускников 11 классов увеличилось количество получивших за ЕГЭ 90 и более баллов: по русскому языку, профильной математике, обществознанию, физике, истории, химии, информатике, литературе и географии.

Самыми популярными предметами по выбору среди выпускников 11-х классов по-прежнему остаются обществознание, физика, биология и история.

По информации Рособрнадзора, подготовлены новые gорядки проведения государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах, предусматривающие, в частности, включение китайского языка в число предметов, по которым может проводиться ЕГЭ, а также введение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах. Демоверсии контрольно-измерительных материалов будут опубликованы до 1 сентября.

Тэги: образование, ЕГЭ
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