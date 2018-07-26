Жительнице Вытегры отказали в оформлении рассрочки в магазине из-за долгов по капремонту

В Вытегре местная жительница заплатила долг по капремонту, чтобы оформить рассрочку в магазине.

Женщина некоторое время не платила взносы в пользу Фонда капитального ремонта и накопила долг около 10 тысяч рублей. Решив приобрести бытовую технику, она пожелала оформить рассрочку, но из-за невыплаченных взносов ей в предоставлении рассрочки отказали.