Жительнице Вытегры отказали в оформлении рассрочки в магазине из-за долгов по капремонту

26.07.2018 [Общество]

В Вытегре местная жительница заплатила долг по капремонту, чтобы оформить рассрочку в магазине.

Женщина некоторое время не платила взносы в пользу Фонда капитального ремонта и накопила долг около 10 тысяч рублей. Решив приобрести бытовую технику, она пожелала оформить рассрочку, но из-за невыплаченных взносов ей в предоставлении рассрочки отказали.

- Тогда гражданка явилась на прием в отдел судебных приставов и со словами: «Удалите меня из списка должников» полностью оплатила долг вместе с вынесенным работниками службы исполнительским сбором, - сообщает региональное управление службы судебных приставов.

Тэги: капремонт, покупки
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