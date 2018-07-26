Уволенный худрук Вологодского драмтеатра Зураб Нанобашвили поставит спектакль в Италии

26.07.2018 [Общество]

Бывший художественный руководитель Вологодского драмтеатра Зураб Нанобашвили поставит в Италии мистерию по мотивам византийских мозаик. Информация о том, что в конце августа режиссер приезжает в Пезаро, появилась на странице итальянского музыканта Luca Urciuolo.

«Он осуществит постановку мистерии по мотивам византийских мозаик в Равенне. В спектакле примут участие 70 актеров, хор из Болоньи», - пишет Luca Urciuolo в Facebook (ред. - текст дан в переводе на русский).

В комментариях к этой записи сам Зураб Нанобашвили подтвердил эту информацию.

Видимо, речь идет об оперном театре Россини - это единственный театр в Пезаро (в городе проживают около 94 тысяч жителей).

Известно, что после окончания факультета режиссуры Нанобашвили стажировался в Италии у Джорджо Стрелера в PICCOLO TEATRO DI MILANO.

Напомним, департамент культуры Вологодской области расторгнул трудовой договор с Зурабом Нанобашвили после скандала с сексуальными домогательствами.

Тэги: театр, Нанобашвили
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