Вологжанина приговорили к трем годам колонии за нападение с ножом на брата

26.07.2018 [Происшествия]

Инцидент произошел в одной из квартир областной столицы вечером 22 февраля 2018 года. Судом и следствием установлено, что подсудимый поссорился с матерью, нецензурно выражаясь. За нее вступился его сводный 39-летний брат. Пьяные мужчины поссорились из-за поведения старшего из них.

- Подсудимый вооружился самодельным хозяйственным ножом и ударил им родственника в грудь. Колото-резаное ранение специалисты по признаку опасности для жизни человека оценили как тяжкий вред здоровью потерпевшего. К счастью, пострадавшему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

После произошедшего подсудимый квартиру покинул, следователи нашли его у приятеля в Вологде. Свою причастность к совершению преступления мужчина скрывать не стал и рассказал, что уже давно у них с братом были натянутые отношения, а причиной ссоры стало состояние алкогольного опьянения. Убивать его не желал, допускал, что находящаяся дома мать поможет пострадавшему и вызовет ему бригаду скорой медицинской помощи.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Тэги: нападение с ножом
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