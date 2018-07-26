В Вашкинском районе полиция задержала браконьера, ловившего рыбу сетями

На Белом озере в Вашкинском районе полицейские задержали браконьера. 43-летний мужчина подозревается в незаконной ловле рыбы с использованием моторной лодки и ставных сетей.

- Оперативники изъяли порядка 250 рыб различных пород, в числе которых окунь, плотва, судак и чехонь. Ущерб составил порядка 16 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов).