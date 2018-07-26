Россиян обяжут обеспечить антитеррористическую защиту своих домов

26.07.2018 [Общество]

Министерство строительства Российской Федерации представило требования к антитеррористической защите многоквартирных домов. Установка дополнительного оборудования защиты по новым правилам может обернуться «новой строчкой» в квитанциях для жителей, пишет РБК.

Проект постановления правительства «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности многоквартирных домов и формы паспорта безопасности многоквартирного дома», разработанный Минстроем, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Разработка таких требований предусмотрена федеральным законом № 35 «О противодействии терроризму». Аналогичные документы, вводящие правила защиты, уже приняты, в частности, для объектов образования и науки, культуры, а также мест массового пребывания людей. Дата окончания публичного обсуждения — 3 августа 2018 года.

Проект документа предполагает, что все многоквартирные дома будут разделены на три категории с учетом степени возможной опасности и угрозы совершения терактов, а также масштаба вероятных последствий от атак террористов. В первую категорию попадут дома, находящиеся в муниципалитетах, в которых в течение последних трех лет было совершено или предотвращено 4 и более террористических актов. Во второй категории окажутся дома в муниципалитетах с 2-3 терактами, а также находящиеся в районе застройки жилыми домами этажностью от 3 до 10; с количеством потенциальных пострадавших от 500 до 1000 человек, к третьей категории отнесут все остальные многоквартирные дома.

Определять категорию дома и впоследствии выполнять проверку антитеррористических мероприятий будет спецкомиссия. В нее войдут, в частности, представители местного органа Росгвардии, МЧС, а также представители управляющей компании дома или товарищества.

После проведения проверки  комиссия в 30-дневный срок составит паспорт безопасности многоквартирного дома, а также список мероприятий, направленных на защиту дома от угрозы. Существуют единые для всех требования. Например, ограничение доступа в подвал, на крышу и чердак многоквартирного дома, а также оповещение жильцов о вариантах защиты и порядке действий в случае угрозы теракта.

Эксперты РБК, изучившие документ, пришли к выводу, что мероприятия, касающиеся установки для некоторых домов дополнительного оборудования и иных средств защиты, будут финансироваться самими жителями.

«Если уполномоченная государственная комиссия придет к выводу, что конкретный жилой дом нуждается в проведении антитеррористических мероприятий, требующих дополнительных затрат, то собственники помещений в доме должны будут нести расходы на их проведение. Соответственно, вполне возможно, что, грубо говоря, в квитанциях на оплату коммунальных услуг появится еще одна строчка», — пояснил старший юрист корпоративной практики Rightmark Group Олег Лодянов.

Тэги: законопроекты, ЖКХ
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Я не хочу умирать»: вологжанка больше месяца не может получить направление на удаление опухоли
В Москве задержан первый зампредседателя правления банка «Северный кредит»
«Наши деньги просто забрали себе»: в Вологде прошел митинг санитарок
Митинги против повышения пенсионного возраста пройдут в девяти районах Вологодской области
Рыбный склад на городском рынке в Вологде загорелся из-за короткого замыкания
Первый зампредседателя правления банка «Северный кредит» Антон Сохрин отпущен под домашний арест
Потомок губернатора Винтера нашел под Винтеровским мостом в Вологде гранату
Транспортная компания «М8» выплатит 1 млн рублей матери погибшей в ДТП Раи Манойловой
В Бабаевском районе дачник до смерти избил соседа битой
Вологдастат: средняя зарплата в Вологодской области превысила 35 тысяч рублей
25.07.2018 [Экономика]

120 млн рублей задолжали жители Вологды по транспортному налогу

841
0
24.07.2018 [Экономика]

Госдума приняла закон о повышении НДС с 18 до 20%

1161
0
25.07.2018 [БлогоVO]

Госдума снизила налог для богатых

1051
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Только шесть пляжей Вологодской области безопасны для купания и отдыха
В Вологде здание бывшего Свято-Духова мужского монастыря у стадиона «Динамо» передадут церкви
48 вологодских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Жительнице Вытегры отказали в оформлении рассрочки в магазине из-за долгов по капремонту
Уволенный худрук Вологодского драмтеатра Зураб Нанобашвили поставит спектакль в Италии
Вологжанина приговорили к трем годам колонии за нападение с ножом на брата
В Вашкинском районе полиция задержала браконьера, ловившего рыбу сетями
 
24.07.2018 [Общество]

В Вологде впервые рассмотрено в суде дело о жестоком обращении с животным

1911
0
26.07.2018 [БлогоVO]

Семья моей вологодской бабушки (мамы отца)

71
0
26.07.2018 [Обзор Прессы]

Власть – не сласть…Как работники музея «Семёнково» на Вологодчине создали уникальный Театр на повети

229
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика