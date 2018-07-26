Россиян обяжут обеспечить антитеррористическую защиту своих домов

Министерство строительства Российской Федерации представило требования к антитеррористической защите многоквартирных домов. Установка дополнительного оборудования защиты по новым правилам может обернуться «новой строчкой» в квитанциях для жителей, пишет РБК.

Проект постановления правительства «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности многоквартирных домов и формы паспорта безопасности многоквартирного дома», разработанный Минстроем, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Разработка таких требований предусмотрена федеральным законом № 35 «О противодействии терроризму». Аналогичные документы, вводящие правила защиты, уже приняты, в частности, для объектов образования и науки, культуры, а также мест массового пребывания людей. Дата окончания публичного обсуждения — 3 августа 2018 года.

Проект документа предполагает, что все многоквартирные дома будут разделены на три категории с учетом степени возможной опасности и угрозы совершения терактов, а также масштаба вероятных последствий от атак террористов. В первую категорию попадут дома, находящиеся в муниципалитетах, в которых в течение последних трех лет было совершено или предотвращено 4 и более террористических актов. Во второй категории окажутся дома в муниципалитетах с 2-3 терактами, а также находящиеся в районе застройки жилыми домами этажностью от 3 до 10; с количеством потенциальных пострадавших от 500 до 1000 человек, к третьей категории отнесут все остальные многоквартирные дома.

Определять категорию дома и впоследствии выполнять проверку антитеррористических мероприятий будет спецкомиссия. В нее войдут, в частности, представители местного органа Росгвардии, МЧС, а также представители управляющей компании дома или товарищества.

После проведения проверки комиссия в 30-дневный срок составит паспорт безопасности многоквартирного дома, а также список мероприятий, направленных на защиту дома от угрозы. Существуют единые для всех требования. Например, ограничение доступа в подвал, на крышу и чердак многоквартирного дома, а также оповещение жильцов о вариантах защиты и порядке действий в случае угрозы теракта.

Эксперты РБК, изучившие документ, пришли к выводу, что мероприятия, касающиеся установки для некоторых домов дополнительного оборудования и иных средств защиты, будут финансироваться самими жителями.